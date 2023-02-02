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Транспорт
Вчера, 20:23

В Башкирии начато строительство первой развязки на новой трассе М-7

В Башкирии начато строительство первой транспортной развязки, соединяющей старое и новое направления трассы М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В Башкирии начато строительство первой развязки на новой трассе М-7
В Башкирии начато строительство первой развязки на новой трассе М-7

Строительство развязки осмотрели вол время облета трассы глава Башкирии Радий Хабиров и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Новиков. Через Башкирию проходит участок новой трассы М-7 протяженностью 65 км. Строительство первой транспортной развязки соединит старое и новое направления трассы М-7 «Волга».

Как отметил Роман Новиков, начало движения по новому участку разгрузит старое направление, улучшить экологию в пяти селах на территории республики и повысить безопасность дорожного движения в регионе. Сейчас на строительстве обхода трудится 480 человек, привлечено 360 единиц техники.

По всему участку будет установлено электроосвещение и разделительные барьерные ограждения. По словам заместителя гендиректора – исполнительного директора генподрядной организации «Автобан» Олега Мартыненко, он получает полную поддержку от руководства Башкирии и муниципалитетов в вопросах, связанных со стройматериалами.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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