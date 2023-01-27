В Уфе модернизируют железную дорогу в парке имени Якутова

Детскую железную дорогу планируется обновить в рамках 450-летия Уфы. Помимо чисто технических моментов речь идет о создании здесь учебно-образовательного комплекса.

Детская железная дорога действует в парке с 1953 года, протяженность путей составляет 1,8 километра. В 1980-х годах здесь прошла реконструкция. Станция получила название «Юность», а поезд - «Юный железнодорожник». В 1990-е годы на месте старого деревянного вокзала был построен кирпичный. Станцию оборудовали устройствами электроцентрализации, а перегон – двухсторонней числовой кодовой автоблокировкой. В 2003 году в парке появилась еще одна станция – «Приозерная».



Железная дорога работает с 1 мая по 30 сентября пять дней в неделю. За день выполняется 14 рейсов. Всего за лето здесь перевозят около 20 тыс. пассажиров.

Фото: Администрация Уфы.