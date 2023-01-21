В Уфе КамАЗы не поделили дорогу. Пострадал один из водителей

На этом участке дороги столкнулись два КамАЗа. Один из большегрузов под управлением 36-летнего водителя следовал по местному проезду со стороны трассы М5. Он стал поворачивать на улицу Елизаветы Глинки и столкнулся с другим КамАЗом, следовавшим навстречу.

В столкновении пострадал 53-летний водитель встречного большегруза. Ему понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Уфе. После оказания медицинской помощи водителя отпустили домой. А причины и обстоятельства ДТП изучают сотрудники дорожной полиции.

Фото предоставлено пресс-службой отдела ГИБДД по Уфе.