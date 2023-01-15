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Вчера, 14:58

В Башкирии сократились отгрузки товаров по железной дороге

Погрузка на железной дороге в республике за прошедший год составила порядка 25,2 млн тонн, сообщает пресс-служба КбшЖД.

В Башкирии сократились отгрузки товаров по железной дороге
В Башкирии сократились отгрузки товаров по железной дороге

По Куйбышевской железной дороге из Башкортостана за весь прошедший год отправили порядка 25,2 млн тонн различных грузов, что на 3,7% меньше, чем в 2021 году. При этом ряд товаров показал рост отгрузок.

К сожалению, в релизе не отмечено, за счет каких грузов произошло снижение. Можно лишь догадываться, что за счет продукции добывающих отраслей. В то же время, из Башкирии по железной дороге было перевезено больше строительных грузов – 3,6 млн тонн (+ 2,2% к январю-декабрю 2021 года); цемента – 390 тыс. тонн (+ 5,5%); жмыхов – 292 тыс. тонн (+ 0,8%); метизов – 103,3 тыс. тонн (+ 1,6%); сахара – 83,8 тыс. тонн (+ 23,2%).

Фото: пресс-служба КбшЖД.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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