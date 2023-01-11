В Башкирии выросло количество газовых автозаправок

Теперь на территории Башкирии работает 51 АГНКС. При этом, семь компаний получили субсидии на возмещение затрат на строительство таких заправочных станций.

Общая сумма поддержки составила 360 млн рублей, сказали на заседании правительства республики, на котором подводились итоги социально-экономического развития региона в 2022 году.

Напомним, еще год назад глава республики Радий Хабиров в своем посте в соцсетях писал, что Башкирия делит первое место в стране с Ростовской областью по количеству АГНКС. В целом же по уровню развития рынка газомоторного топлива Башкортостан, по словам Радия Хабирова, занимал третье место по России. При этом, еще годом ранее, в 2020-м, мы были всего лишь десятыми.

«При составлении рейтинга в расчет брали несколько показателей – объем и динамику потребления газомоторного топлива, развитость газозаправочной инфраструктуры и эффективность ее использования, господдержку, автопарк на метане», - объяснил методику подсчета глава республики. Он сообщал год назад, что в планах ввести в 2022 году еще 10 АГНКС, и этот прогноз сбылся.

«Почему это так важно для нас? Конечно, дело не в цифрах. Использование природного газа в качестве топлива выгодно. Но главное – таким образом мы снижаем нагрузку на окружающую среду, уменьшаем вредные выбросы», - писал Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба правительства республики.