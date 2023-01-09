В Башкирии купили техники для пассажирских перевозок на 6 миллиардов рублей

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров отметил, что на протяжении последних трех лет на обновление подвижного состава из бюджета республики направили более шести миллиардов рублей.

- С 2019 года приобретено свыше тысячи автобусов различного класса, - сказал он. - Все машины переданы в хозяйственное ведение «Башавтотранса». Сейчас межмуниципальная маршрутная сеть республики включает в себя 390 маршрутов регулярных перевозок, две трети которых обслуживает «Башавтотранс». Фактически автобусным сообщением охвачено более 3,5 тыс. населенных пунктов.

Между тем премьер подчеркнул, что качество транспортного обслуживания нужно повышать. Он поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с администрацией Уфы до 16 января разработать «дорожную карту» по организации транспортного сообщения между столицей региона и ее «поселками-спутниками». «Администрациям Кармаскалинского, Белебеевского и Зианчуринского районов для недопущения нарушения законодательства провести конкурсные процедуры на право осуществления пассажирских перевозок по регулируемым тарифам», – также поручил Андрей Назаров.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Клебанов на заседании правительства отметил, что муниципальная маршрутная сеть республики включает в себя 691 маршрут. Муниципальные маршруты обслуживаются 64 перевозчиками, где охвачено 3668 населенных пунктов. Также осуществляется перевозка пассажиров по межрегиональным маршрутам проходящих через республику. Перевозки выполняются более 30 межрегиональными маршрутами между субъектами РФ. Уфимская агломерация обслуживается 86 межмуниципальными маршрутами, где задействовано 10 перевозчиков и охвачен 281 населенный пункт.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.