-22 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Транспорт
Сегодня, 11:46

В Башкирии в 2023 году отремонтируют более 60 км дорог опорной сети России

В 2023 году в Башкирии планируется отремонтировать 62 км дорог и 5 мостов протяженностью 802 погонных метра, входящих в опорную сеть РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии в 2023 году отремонтируют более 60 км дорог опорной сети России
В Башкирии в 2023 году отремонтируют более 60 км дорог опорной сети России

В минувшем году завершен ремонт дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть Российской Федерации, общей протяженностью 36 км. Таким образом, доля протяженности дорог опорной сети в республике Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям, достигла более 63%.

Объем средств Дорожного фонда составил более 42 миллиардов рублей, что позволило провести реконструкцию и построить более 33 км автомобильных дорог регионального и местного значения, а также 8 мостов и путепроводов протяженностью 586 погонных метров. Также дорожниками отремонтировано более одной тысячи км и 16 мостов протяженностью 850 погонных метров

- Президент России Владимир Путин поставил перед дорожниками задачу довести за предстоящие пять лет до нормативного состояния 85% опорной сети дорог в стране,- говорит министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика