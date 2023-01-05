В Башкирии в 2023 году отремонтируют более 60 км дорог опорной сети России

В минувшем году завершен ремонт дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в опорную сеть Российской Федерации, общей протяженностью 36 км. Таким образом, доля протяженности дорог опорной сети в республике Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям, достигла более 63%.

Объем средств Дорожного фонда составил более 42 миллиардов рублей, что позволило провести реконструкцию и построить более 33 км автомобильных дорог регионального и местного значения, а также 8 мостов и путепроводов протяженностью 586 погонных метров. Также дорожниками отремонтировано более одной тысячи км и 16 мостов протяженностью 850 погонных метров

- Президент России Владимир Путин поставил перед дорожниками задачу довести за предстоящие пять лет до нормативного состояния 85% опорной сети дорог в стране,- говорит министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.