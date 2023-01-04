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Сегодня, 11:30

На дороги Башкирии вышли дополнительные экипажи ДПС

Из-за непогоды на дежурство на дорогах республики выведено 37 дополнительных дорожно-патрульных экипажей. Об этом сообщил сегодня, 4 января, в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

На дороги Башкирии вышли дополнительные экипажи ДПС
На дороги Башкирии вышли дополнительные экипажи ДПС

Глава ГИБДД объяснил усиление патрулей сложной погодной обстановкой на дорогах, связанных с нею ДТП и введенными ограничениями на движение автотранспорта.

- Для стабилизации ситуации мы приняли решение сформировать 37 новых экипажей ДПС из сотрудников центрального аппарата госавтоинспекции, - сообщил Владимир Севастьянов. – Сегодня утром они заступили на дежурство на дорогах региона. Дополнительные патрули усилили федеральные автодороги Самара-Уфа-Челябинск, Москва-Уфа, Уфа-Оренбург и республиканского значения: Уфа-Инзер-Белорецк, Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки, Дюртюли-Нефтекамск и Уфа-Янаул. Главная их задача – обеспечить безопасность участников дорожного движения. Все водители, попавшие на дорогах в трудную ситуацию, могут обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД.

Фото пресс-службы ГИБДД по РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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