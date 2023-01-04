На дороги Башкирии вышли дополнительные экипажи ДПС

Глава ГИБДД объяснил усиление патрулей сложной погодной обстановкой на дорогах, связанных с нею ДТП и введенными ограничениями на движение автотранспорта.

- Для стабилизации ситуации мы приняли решение сформировать 37 новых экипажей ДПС из сотрудников центрального аппарата госавтоинспекции, - сообщил Владимир Севастьянов. – Сегодня утром они заступили на дежурство на дорогах региона. Дополнительные патрули усилили федеральные автодороги Самара-Уфа-Челябинск, Москва-Уфа, Уфа-Оренбург и республиканского значения: Уфа-Инзер-Белорецк, Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки, Дюртюли-Нефтекамск и Уфа-Янаул. Главная их задача – обеспечить безопасность участников дорожного движения. Все водители, попавшие на дорогах в трудную ситуацию, могут обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД.

Фото пресс-службы ГИБДД по РБ.