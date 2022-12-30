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Вчера, 15:41

В Уфе в новогодние каникулы перекроют улицы

Ограничения связаны с проведением фестиваля «Терра Зима», сообщили в администрации столицы.

В Уфе в новогодние каникулы перекроют улицы
В Уфе в новогодние каникулы перекроют улицы

1 января в городе состоится конкурс карнавальных костюмов. На время проведения мероприятия, с 14.30 до 16.30, будут закрыты улицы Ленина (от улицы Октябрьской революции до улицы Коммунистической), Коммунистическая (от улицы Ленина до улицы Мустая Карима) и Хабира Галимова (вдоль парковки Верхнеторговой площади со стороны улицы Коммунистической).

3 января на набережной Белой пройдет парад конно-санных экипажей. В связи с этим с 10.00 до 19.00 будет перекрыта набережная (от улицы Генерал-губернатора Перовского до дома по улице Набережной, 232).

Водителей просят с пониманием относиться к возможным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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