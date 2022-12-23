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Транспорт
Сегодня, 11:30

В Башкирии введены ограничения для транспорта

Причиной ограничения движения транспорта стали неблагоприятные погодные условия – снег, метель, гололедица, плохая видимость, ледяной дождь, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В Башкирии введены ограничения для транспорта
В Башкирии введены ограничения для транспорта

Сегодня, 23 декабря, с 10:30 временно ограничено движение для большегрузов, пассажирских автобусов и маршрутных такси на автодороге Уфа – Инзер – Белорецк с 62-го по 205-й км. Ориентировочно проезд будет открыт в шесть часов вечера. Также ограничение введено на трассе Уфа – Бирск – Янаул с 34-го – 100-й км. Здесь проезд будет открыт ориентировочно с двух часов дня.

Кроме того, по сообщению пресс-службы республиканской госавтоинспекции, до восьми часов вечера ограничен въезд в столицу по направлениям: Уфа – Аэропорт; Уфа – Шакша – КПМ; Бирский тракт; Уфа – Жилино и Уфа – Затон – КПМ.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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