В Уфе рассказали, как будет ходить общественный транспорт на Новый год

Начиная с 22.00 автобусы до праздничных площадок будут следовать с интервалом в 15 - 20 минут.

По окончании новогодней программы на площади имени Ленина жители смогут добраться домой на троллейбусе или трамвае. Троллейбусы отправятся с остановок «Гимназия имени Гарипова» и «Госцирк» и доставят уфимцев до остановок «ТК «Центральный», «Микрорайон Белореченский» (по улице Айской), «Ледовый дворец «Уфа-Арена» (по улице Зорге), «Троллейбусное депо № 2» (по улице Первомайской) и «Уфимский ДОК» (по улицам Первомайской и Кольцевой).

Трамваи будут ждать пассажиров на разворотном кольце у Госцирка. Они будут следовать до остановок «Улица Пушкина», «Железнодорожный вокзал» и «Зеленая роща».

С 1 по 8 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

Фото: Администрация Уфы.