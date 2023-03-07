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Вчера, 15:45

Башкирия заняла шестое место по России по уровню цифровизации

По уровню цифровой трансформации регионов за минувший год Башкортостан занял шестое место по России и второе — по Приволжскому федеральному округу, сообщил глава РБ Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

Башкирия заняла шестое место по России по уровню цифровизации
Башкирия заняла шестое место по России по уровню цифровизации

«Всего за год наша республика поднялась сразу на 33 позиции. Раньше мы никогда не звучали, как республика, которая делает успехи в сфере цифровизации. Так что, это очень достойный результат», — подчеркнул руководитель региона.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко седьмого марта подвел итоги работы руководителей цифровой трансформации за прошлый год. В ходе мероприятия были отмечены лучшие федеральные и региональные министерства и ведомства по результатам цифровизации и реализации нацпрограммы «Цифровая экономика». Работа ведомств оценивалась по ряду таких оперативных задач, как информбезопасность, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид, внедрение платформы обратной связи и других.

«Действительно, динамика в Башкирии самая высокая по РФ, мы работаем в тесной связке с минцифры региона и четко понимаем, что делать. Теперь наша задача — войти в тройку лидеров», — прокомментировал событие первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономразвития и инвестполитики РБ Рустам Муратов.

 

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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