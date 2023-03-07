Башкирия заняла шестое место по России по уровню цифровизации

«Всего за год наша республика поднялась сразу на 33 позиции. Раньше мы никогда не звучали, как республика, которая делает успехи в сфере цифровизации. Так что, это очень достойный результат», — подчеркнул руководитель региона.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко седьмого марта подвел итоги работы руководителей цифровой трансформации за прошлый год. В ходе мероприятия были отмечены лучшие федеральные и региональные министерства и ведомства по результатам цифровизации и реализации нацпрограммы «Цифровая экономика». Работа ведомств оценивалась по ряду таких оперативных задач, как информбезопасность, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид, внедрение платформы обратной связи и других.

«Действительно, динамика в Башкирии самая высокая по РФ, мы работаем в тесной связке с минцифры региона и четко понимаем, что делать. Теперь наша задача — войти в тройку лидеров», — прокомментировал событие первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономразвития и инвестполитики РБ Рустам Муратов.