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Вчера, 17:37

Андрей Назаров: Башкортостан — в числе регионов-лидеров по цифровой зрелости

Премьер-министр правительства РБ на своей странице в социальных сетях прокомментировал успехи республики в сфере цифровизации.

Андрей Назаров: Башкортостан — в числе регионов-лидеров по цифровой зрелости
Андрей Назаров: Башкортостан — в числе регионов-лидеров по цифровой зрелости

Премьер-министр отметил, что у республики высокие показатели по цифровизации всех ключевых направлений: сфер образования, здравоохранения, госуправления, городского хозяйства, транспорта, строительства. Активно используются и развиваются собственные разработки. Не случайно Башкортостан оказался на 6 месте в рейтинге региональных руководителей цифровой трансформации и на совещании в правительстве РФ получили награду по итогам 2022 года из рук вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Андрей Назаров подчеркнул, что регион участвует во всех федеральных проектах и программах в области цифровизации и всегда готовы выступать пилотным регионом для апробации новых перспективных решений.

Автор:Марат АМИНЕВ
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