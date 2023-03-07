Андрей Назаров: Башкортостан — в числе регионов-лидеров по цифровой зрелости

Премьер-министр отметил, что у республики высокие показатели по цифровизации всех ключевых направлений: сфер образования, здравоохранения, госуправления, городского хозяйства, транспорта, строительства. Активно используются и развиваются собственные разработки. Не случайно Башкортостан оказался на 6 месте в рейтинге региональных руководителей цифровой трансформации и на совещании в правительстве РФ получили награду по итогам 2022 года из рук вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Андрей Назаров подчеркнул, что регион участвует во всех федеральных проектах и программах в области цифровизации и всегда готовы выступать пилотным регионом для апробации новых перспективных решений.