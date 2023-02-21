В Башкирии возросло количество поставленных на кадастровый учет объектов недвижимости

В Башкортостане в 2022 году на 69% возросло количество учетных действий с объектами недвижимости. Если в 2021 году количество объектов, в отношении которых произведены учетные действия, составило 110 тыс., то по итогам 2022 года - 187 тыс.

Процедура кадастрового учета в Башкортостане на 75% осуществляется в электронном формате, опережая среднероссийской показатель в 53%. В сравнении с 2021 годом рост количества электронных заявлений составил 124%.

Эксперты считают, что только на полных и точных данных можно оказывать качественные государственные услуги для людей и эффективно управлять территориями.

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