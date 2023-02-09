В Башкирии предприниматели отметили удобство электронных сервисов инвестиционного портала

В письме отмечается информативность и комфортность использования портала, предлагается проведение совместных мероприятий, в том числе на площадках ресурса.

– Тесное сотрудничество команды инвестпортала с ассоциацией важно обеим сторонам как в информационном плане, так и в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, – сказал Геннадий Разумикин.

Напомним, что INVESTRB.RU создан как единое окно для ведения бизнес-процессов от старта бизнеса до выхода на уровень инвестора. С помощью портала можно узнать обо всех доступных мерах поддержки бизнеса.