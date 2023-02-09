-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Технологии
Сегодня, 14:44

В Башкирии предприниматели отметили удобство электронных сервисов инвестиционного портала

Ассоциация предпринимателей РБ в письме на имя министра цифрового развития государственного управления РБ Геннадия Разумикина выразила благодарность за создание портала INVESTRB,RU, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии предприниматели отметили удобство электронных сервисов инвестиционного портала
В Башкирии предприниматели отметили удобство электронных сервисов инвестиционного портала

 В письме отмечается информативность и комфортность использования портала, предлагается проведение совместных мероприятий, в том числе на площадках ресурса.

– Тесное сотрудничество команды инвестпортала с ассоциацией важно обеим сторонам как в информационном плане, так и в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, – сказал Геннадий Разумикин.

 Напомним, что INVESTRB.RU создан как единое окно для ведения бизнес-процессов от старта бизнеса до выхода на уровень инвестора. С помощью портала можно узнать обо всех доступных мерах поддержки бизнеса.

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика