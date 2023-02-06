Владельцы газовых заправок в Башкирии получили 360 миллионов рублей

В совещании по вопросам развития инфраструктуры газомоторного топлива в Санкт-Петербурге принял участие вице-премьер правительства Башкирии – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев. Он сообщил, что по результатам 2021 года Башкирия вместе с Ростовской областью поделила первое место в России по количеству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и заняла третье место по комплексному показателю рейтинга «Газпром газомоторное топливо».

- Целевой показатель Минэнерго России на 2022 год мы также полностью выполнили, - сказал Александр Шельдяев. – Это 51 станция (+10). По итогам прошлого года на станциях реализовано не менее 50 миллионов кубометров природного газа. Это на 14,7 процента больше, чем в предыдущем году.

Он отметил, что девять станций обслуживают «Газпром трансгаз Уфа», 32 открыты для потребителей, автовладельцев республики. Из построенных десяти в прошлом году, две самые крупные в Уфимском районе.

Наша республика – активный участник госпрограммы субсидирования перевода автотранспорта с бензина на газ. Так, в прошлом году на метан переоборудовано 1136 единиц транспорта, что на 11% больше, чем в 2021 году. Удешевление транспортных перевозок вдвое положительно отразится на эффективности работы предприятий.

Кроме того, в Салавате планируют построить завод по производству сжиженного природного газа. Минпром региона сопровождает данный проект.

Фото пресс-службы правительства РБ.