-20 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Технологии
Вчера, 12:53

Владельцы газовых заправок в Башкирии получили 360 миллионов рублей

В 2022 году семь компаний Башкирии получили субсидии из республиканского бюджета, которые компенсировали им затраты на строительство газозаправочных станций, на общую сумму 360 млн. рублей. Об этом сообщила сегодня, 6 февраля, пресс-служба правительства региона.

Владельцы газовых заправок в Башкирии получили 360 миллионов рублей
Владельцы газовых заправок в Башкирии получили 360 миллионов рублей

В совещании по вопросам развития инфраструктуры газомоторного топлива в Санкт-Петербурге принял участие вице-премьер правительства Башкирии – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев. Он сообщил, что по результатам 2021 года Башкирия вместе с Ростовской областью поделила первое место в России по количеству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и заняла третье место по комплексному показателю рейтинга «Газпром газомоторное топливо».

- Целевой показатель Минэнерго России на 2022 год мы также полностью выполнили, - сказал Александр Шельдяев. – Это 51 станция (+10). По итогам прошлого года на станциях реализовано не менее 50 миллионов кубометров природного газа. Это на 14,7 процента больше, чем в предыдущем году.

Он отметил, что девять станций обслуживают «Газпром трансгаз Уфа», 32 открыты для потребителей, автовладельцев республики. Из построенных десяти в прошлом году, две самые крупные в Уфимском районе.

Наша республика – активный участник госпрограммы субсидирования перевода автотранспорта с бензина на газ. Так, в прошлом году на метан переоборудовано 1136 единиц транспорта, что на 11% больше, чем в 2021 году. Удешевление транспортных перевозок вдвое положительно отразится на эффективности работы предприятий.

Кроме того, в Салавате планируют построить завод по производству сжиженного природного газа. Минпром региона сопровождает данный проект.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика