-18 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Технологии
Сегодня, 15:44

На строящемся близ Уфы путепроводе установили последнюю балку весом 63 тонны

На транспортной развязке возле Зинино завершился основной строительный этап

На строящемся близ Уфы путепроводе установили последнюю балку весом 63 тонны
На строящемся близ Уфы путепроводе установили последнюю балку весом 63 тонны

Сегодня, 1 февраля, на путепроводе в Зинино мостостроители уложили последнюю 36-ую балку длиной 33 метра и весом 63 тонны, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Сообщается, что для этого РЖД предоставило технологическое «окно», отключив контактную сеть. На этом этап монтажа балок пролетного строения завершен.

Теперь мостостроители ждут плюсовой температуры, чтобы приступить к укреплению швов балок, устройству асфальтобетонного покрытия, гидроизоляции, установке барьерных и перильных ограждений.

Напомним, строительство транспортной развязки должно завершиться к августу.

Фото пресс-службы администрации Уфы.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика