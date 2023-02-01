На строящемся близ Уфы путепроводе установили последнюю балку весом 63 тонны

Сегодня, 1 февраля, на путепроводе в Зинино мостостроители уложили последнюю 36-ую балку длиной 33 метра и весом 63 тонны, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Сообщается, что для этого РЖД предоставило технологическое «окно», отключив контактную сеть. На этом этап монтажа балок пролетного строения завершен.

Теперь мостостроители ждут плюсовой температуры, чтобы приступить к укреплению швов балок, устройству асфальтобетонного покрытия, гидроизоляции, установке барьерных и перильных ограждений.

Напомним, строительство транспортной развязки должно завершиться к августу.

Фото пресс-службы администрации Уфы.