В отдаленные села Башкирии проведут интернет

В текущем году в Башкирии существенно расширится зона покрытия интернетом. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил глава минцифры РБ Геннадий Разумикин. Так, по федеральной программе устранения цифрового неравенства, станции стандарта 4G должны появиться в населенных пунктах с численностью 100-500 человек.

Перечень включает около 1600 таких населенных пунктов на территории Башкирии. В 130 из них сотовая связь и мобильный доступ к интернету появятся уже в первом квартале этого года, еще в 117 – в течение года.

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