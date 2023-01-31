Предприниматель из Башкирии нашел новое применение старым шинам

О предпринимателе сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

«В феврале 2022 года в администрацию Краснокамского района обратился руководитель компании «Автомаркет» Азат Валиуллин, – написал руководитель региона. – Он пришел с идеей запустить в селе Новокабаново линию по переработке автомобильных шин. Предпринимателю в районе рассказали о республиканских и федеральных мерах поддержки, подсказали, как получить субсидию. Линию он открыл».

Как отметил глава РБ, благодаря новому цеху появилось 5 рабочих мест. Продукция, а это резиновая крошка (применяется для производства резиновых напольных покрытий), имеет спрос. Валиуллин планирует расширять рынок сбыта, выходить за пределы республики.

Фото: соцсети.