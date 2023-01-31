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Предприниматель из Башкирии нашел новое применение старым шинам

Бизнесмен из Краснокамского района открыл линию по переработке шин.

Предприниматель из Башкирии нашел новое применение старым шинам
Предприниматель из Башкирии нашел новое применение старым шинам

О предпринимателе сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

«В феврале 2022 года в администрацию Краснокамского района обратился руководитель компании «Автомаркет» Азат Валиуллин, – написал руководитель региона. – Он пришел с идеей запустить в селе Новокабаново линию по переработке автомобильных шин. Предпринимателю в районе рассказали о республиканских и федеральных мерах поддержки, подсказали, как получить субсидию. Линию он открыл».

Как отметил глава РБ, благодаря новому цеху появилось 5 рабочих мест. Продукция, а это резиновая крошка (применяется для производства резиновых напольных покрытий), имеет спрос. Валиуллин планирует расширять рынок сбыта, выходить за пределы республики.

Фото: соцсети.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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