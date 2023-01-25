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Вчера, 18:28

В Уфе прошел форум, посвященный строительным материалам

В Уфе завершился Первый форум «Новые идеи по строительным материалам и технологиям». Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В Уфе прошел форум, посвященный строительным материалам
В Уфе прошел форум, посвященный строительным материалам

В рамках форума обсуждались идею по более тесному взаимодействию между органами власть, бизнесом и научным сообществом для поиска решений по созданию новых строительных материалов и разработке новых технологий. Рассматривались вопросы государственной поддержки отрасли, а также работу Школы предпринимателей, центра аналитического аудита и других структур.

- Любое строительство – сложный, длительный и затратный процесс. Применение современных стройматериалов и технологий помогают сократить срок инвестиционно-строительного цикла и повысить приток инвестиций. Форум позволяет получить единый эффект для представителей власти, науки и бизнеса, - отметил заместитель министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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