В Уфе прошел форум, посвященный строительным материалам

В рамках форума обсуждались идею по более тесному взаимодействию между органами власть, бизнесом и научным сообществом для поиска решений по созданию новых строительных материалов и разработке новых технологий. Рассматривались вопросы государственной поддержки отрасли, а также работу Школы предпринимателей, центра аналитического аудита и других структур.

- Любое строительство – сложный, длительный и затратный процесс. Применение современных стройматериалов и технологий помогают сократить срок инвестиционно-строительного цикла и повысить приток инвестиций. Форум позволяет получить единый эффект для представителей власти, науки и бизнеса, - отметил заместитель министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.