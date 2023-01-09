В Башкирии системы оповещения переведут в режим постоянной готовности

Отмечается, что в Башкирии находится много крупных промышленных предприятий, и в случае возникновения опасной ситуация информация должна немедленно и без сбоев доводится до жителей. В связи с чем предусматривается законодательно установить единый порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения.

- Законом будут регламентированы обязанности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Информирование людей – первый шаг по их защите в условиях ЧС, - отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Также законопроектом предлагается защитить права постоянно проживающих в Башкирии иностранных граждан и лиц без гражданства, пострадавших вследствие чрезвычайных ситуаций. Их права на возмещение ущерба, причиненного имуществу и здоровью в результате ЧС, уравняют с гражданами РФ.