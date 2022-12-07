ЦУР Башкирии оценил глава «Интер РАО» Борис Ковальчук

С возможностями ЦУРа гостей познакомила начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Она рассказала, что в основе ЦУРа три блока — информационный, социальных коммуникаций и экономической аналитики. Следить за ситуацией и оперативно решать вопросы помогают 73 информационные панели по 16 направлениям.

Борис Ковальчук высоко оценил работу сотрудников ЦУР Башкортостана, которая обеспечивает связь между властью и жителями и отметил важную роль этой структуры в улучшении качества жизни в регионе.

— Главное в Центре управления республикой — рабочий коллектив с правильной мотивацией. Люди получают удовлетворение от своей работы, а жители региона — конкретные результаты. С точки зрения решения больших задач, которые стоят перед республикой, наличие такого центра позволит эффективно управлять различными проектами, — приводит его слова пресс-служба главы региона.

— Центр управления республикой — это то, что буквально на кончиках пальцев позволяет понимать то, что волнует жителей, принимать правильные управленческие решения и двигать Башкортостан дальше, — подытожил Радий Хабиров.

Напомним, Радий Хабиров и Борис Ковальчук приняли участие в пуске модернизированного энергоблока № 3 Кармановской ГРЭС, которое состоялось сегодня, 7 декабря. За событием они наблюдали из здания ЦУРа.

Фото: пресс-служба главы РБ.