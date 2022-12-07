Радий Хабиров и Борис Ковальчук приняли участие в пуске энергоблока Кармановской ГРЭС

Вместе с Радием Хабировым в церемонии запуска принял участие генеральный директор холдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук, специально для этого приехавший в республику. За пуском столь масштабного объекта они наблюдали онлайн из здания ЦУРа.

«По-настоящему радостным событием» назвал происходящее Радий Хабиров, поздравляя коллектив «Интер РАО» и всех жителей республики. Он отметил, что это первый объект в регионе, обновленный по федеральной программе комплексной модернизации тепловых электростанций, инициированной президентом России. «Кармановская ГРЭС — гордость республиканской энергетики. Наш флагман, дающий треть всей мощности электростанций Башкортостана. После модернизации вырастет выработка и срок службы станции, снизится удельный расход топлива. И, что важно, повысится надежность работы оборудования», — подчеркнул глава РБ.

В свою очередь, Борис Ковальчук поблагодарил руководство республики за поддержку в реализации проекта и рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества. Например, в течение ближайших пяти-шести лет холдинг планирует обновить практически треть своих мощностей в регионе, сообщил он. Общие инвестиции при этом составят около 17 млрд рублей.

В режиме видеосвязи с Кармановской ГРЭС участников церемонии поприветствовал генеральный директор «Башкирской генерирующей компании» Виктор Лариошкин, который доложил: завершены комплексные испытания энергоблока с участием производителей и поставщиков оборудования, которые подтвердили все заявленные характеристики и технические параметры.

Подробнее о значении модернизации энергоблока Радий Хабиров рассказал в соцсетях.

«Постоянно развивающаяся промышленность Башкортостана, новые предприятия в особой экономической зоне, в наших пяти ТОСЭРах, индустриальных и технических парках, конечно же, требуют постоянного увеличения потребления энергомощностей. И в этом смысле сегодня для нашей республики особенный день», — подчеркнул он. И пояснил: — Кармановская ГРЭС — одна из крупнейших электростанций в республике, она дает треть электроэнергии, которая производится в нашей республике. Проведенная модернизация энергоблока, по словам главы, увеличит мощность, выработку электроэнергии и срок службы станции, снизит удельный расход топлива.

«Всю технику поставщики привезли в соответствии с графиком. А мы с точки зрения проектирования, монтажа вспомогательного оборудования, непосредственно строительных работ все сделали в сжатые сроки», — поделился подробностями Борис Ковальчук, отвечая на вопросы журналистов.

Кстати

«Башкирская генерирующая компания», которая эксплуатирует Кармановскую ГРЭС, является составной частью холдинга. При модернизации энергоблока было использовано оборудование отечественного производства.

Фото: Пресс-служба главы РБ.