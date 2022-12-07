-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Вчера, 20:45

Радий Хабиров и Борис Ковальчук приняли участие в пуске энергоблока Кармановской ГРЭС

Глава Башкирии Радий Хабиров в удаленном режиме принял участие в пуске после модернизации энергоблока № 3 Кармановской ГРЭС, состоявшемся сегодня, 7 декабря. Это первый объект в республике и один из первых в стране, который вошел в президентскую программу комплексной модернизации электростанций, подчеркнули в пресс-службе руководителя региона.

Радий Хабиров и Борис Ковальчук приняли участие в пуске энергоблока Кармановской ГРЭС
Радий Хабиров и Борис Ковальчук приняли участие в пуске энергоблока Кармановской ГРЭС

Вместе с Радием Хабировым в церемонии запуска принял участие генеральный директор холдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук, специально для этого приехавший в республику. За пуском столь масштабного объекта они наблюдали онлайн из здания ЦУРа.  

«По-настоящему радостным событием» назвал происходящее Радий Хабиров, поздравляя коллектив «Интер РАО» и всех жителей республики. Он отметил, что это первый объект в регионе, обновленный по федеральной программе комплексной модернизации тепловых электростанций, инициированной президентом России. «Кармановская ГРЭС — гордость республиканской энергетики. Наш флагман, дающий треть всей мощности электростанций Башкортостана. После модернизации вырастет выработка и срок службы станции, снизится удельный расход топлива. И, что важно, повысится надежность работы оборудования», — подчеркнул глава РБ.

В свою очередь, Борис Ковальчук поблагодарил руководство республики за поддержку в реализации проекта и рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества. Например, в течение ближайших пяти-шести лет холдинг планирует обновить практически треть своих мощностей в регионе, сообщил он. Общие инвестиции при этом составят около 17 млрд рублей.

В режиме видеосвязи с Кармановской ГРЭС участников церемонии поприветствовал генеральный директор «Башкирской генерирующей компании» Виктор Лариошкин, который доложил: завершены комплексные испытания энергоблока с участием производителей и поставщиков оборудования, которые подтвердили все заявленные характеристики и технические параметры.

Подробнее о значении модернизации энергоблока Радий Хабиров рассказал в соцсетях.

«Постоянно развивающаяся промышленность Башкортостана, новые предприятия в особой экономической зоне, в наших пяти ТОСЭРах, индустриальных и технических парках, конечно же, требуют постоянного увеличения потребления энергомощностей. И в этом смысле сегодня для нашей республики особенный день», — подчеркнул он. И пояснил: — Кармановская ГРЭС — одна из крупнейших электростанций в республике, она дает треть электроэнергии, которая производится в нашей республике. Проведенная модернизация энергоблока, по словам главы, увеличит мощность, выработку электроэнергии и срок службы станции, снизит удельный расход топлива.

«Всю технику поставщики привезли в соответствии с графиком. А мы с точки зрения проектирования, монтажа вспомогательного оборудования, непосредственно строительных работ все сделали в сжатые сроки», — поделился подробностями Борис Ковальчук, отвечая на вопросы журналистов.

Кстати

«Башкирская генерирующая компания», которая эксплуатирует Кармановскую ГРЭС, является составной частью холдинга. При модернизации энергоблока было использовано оборудование отечественного производства.

Фото: Пресс-служба главы РБ.

Радий Хабиров и Борис Ковальчук приняли участие в пуске энергоблока Кармановской ГРЭС
Радий Хабиров и Борис Ковальчук приняли участие в пуске энергоблока Кармановской ГРЭС
Радий Хабиров и Борис Ковальчук приняли участие в пуске энергоблока Кармановской ГРЭС
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика