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Вчера, 15:12

Цифровую систему АПК Башкирии признали на федеральном уровне

Информационную систему Минсельхоза РБ «Респак» назвали лучшей в номинации «Лучшее цифровое решение в сельском хозяйстве», сообщает пресс-служба правительства РБ.

Цифровую систему АПК Башкирии признали на федеральном уровне
Цифровую систему АПК Башкирии признали на федеральном уровне

Торжественная церемония награждения лидеров рынка «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики» прошла в Москве.

– Цифровой проект уже доказал практическую эффективность. Теперь сбор, анализ, обработка и графическое оформление данных по ключевым направлениям деятельности АПК стали проходить намного оперативнее, – отмечает вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Государственная «Информационно – аналитическая система Респак» АПК РБ разработана и реализована региональным Минсельхозом совместно с компанией «Информационные системы и сервисы». Система позволяет оперативно собрать, систематизировать, обработать и графически оформить данные, которые ранее предоставлялись в виде отчетов, на бумажных или электронных носителях. Отметим, что всего на конкурс «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики» было подано более 350 заявок, а после их тщательного изучения в шорт-лист вошли 70.

Награду за «Лучшее цифровое решение в сельском хозяйстве» получили заместитель министра сельского хозяйства РБ Ляля Давлетбаева и начальник департамента цифровизации сельского хозяйства ООО «Информационные системы и сервисы» Любовь Рудалёва.

Автор:Марат АМИНЕВ
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