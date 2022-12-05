Цифровую систему АПК Башкирии признали на федеральном уровне

Торжественная церемония награждения лидеров рынка «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики» прошла в Москве.

– Цифровой проект уже доказал практическую эффективность. Теперь сбор, анализ, обработка и графическое оформление данных по ключевым направлениям деятельности АПК стали проходить намного оперативнее, – отмечает вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Государственная «Информационно – аналитическая система Респак» АПК РБ разработана и реализована региональным Минсельхозом совместно с компанией «Информационные системы и сервисы». Система позволяет оперативно собрать, систематизировать, обработать и графически оформить данные, которые ранее предоставлялись в виде отчетов, на бумажных или электронных носителях. Отметим, что всего на конкурс «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики» было подано более 350 заявок, а после их тщательного изучения в шорт-лист вошли 70.

Награду за «Лучшее цифровое решение в сельском хозяйстве» получили заместитель министра сельского хозяйства РБ Ляля Давлетбаева и начальник департамента цифровизации сельского хозяйства ООО «Информационные системы и сервисы» Любовь Рудалёва.