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Сегодня, 11:28

«Мальчику с кураем» в Уфе справят новоселье

В перечень юбилейных объектов к празднованию 450-летия основания Уфы вошли площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Мальчику с кураем» в Уфе справят новоселье
«Мальчику с кураем» в Уфе справят новоселье

Эксперты посчитали, что территория вокруг кинотеатра «Искра» требует перезагрузки.

По проекту, который должен быть реализован до празднеств в 2024 году, сквер «Музыкальный» продолжит начатую «Мальчиком с кураем» музыкальную тематику, что отразится в его наполнении. Территория разобьется на различные зоны, в каждой из которых будут своя среда, своя инфраструктура, свои развлечения и форматы отдыха, лейтмотивом которых станет музыка. В сквере будут предусмотрены интерактивный музыкальный уголок, зона релаксации, игровые и спортивные площадки для всех возрастных групп.

Для удобства посетителей установят современные парковые скамейки, урны, пандусы, инфостенды с указанием текущего местоположения и фрагментами карты района.

- Устройство пешеходной улицы по южной стороне бульвара Саид-Галиева решит проблему узких тротуаров вдоль границ кинокомплекса, визуально соединяет сквер с фонтаном и сквер «Музыкальный», а также разводит пешеходные и транспортные потоки. Реструктуризация перекрёстка улицы Новогорной и северной части бульвара Саид-Галиева, корректировка направления движения автотранспорта и уменьшение радиусов скругления тротуаров повысят безопасность дорожного движения на данной территории, – говорит заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Руслан Яхиббаев.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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