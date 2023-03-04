В Уфе открылся магазин «Zasport»

«Zasport» в Уфе — самый крупный магазин бренда, его площадь 200 «квадратов», сообщил гендиректор компании Николай Ступаков. Он рассказал, что «в уфимском магазине будут представлены все коллекции бренда, в том числе «Красота внутри», которую сделали специально для Уфы и Башкирии, с соответствующими принтами».

Николай Ступаков строит в республике далеко идущие планы, связанные с открытием в апреле фабрики спортивной одежды в ОЭЗ «Алга»:

«На фабрике будет производиться более 500 тысяч изделий в год — весь спектр спортивной одежды. Будем шить для олимпийцев, для профессиональных и любительских команд, для всех ценителей спорта. Рассчитываем на лояльность покупателей к нашим изделиям», — сказал гендиректор компании корреспонденту «РБ».

Министр спорта РБ Руслан Хабибов сообщил журналистам, что после открытия фабрики в ОЭЗ «Алга» предполагается заключение контракта на пошив формы для сборной Башкирии.

«Первыми великолепными экземплярами спортивной одежды радуют нас витрины и кронштейны нового магазина. Здесь много детей и молодежи и это объяснимо. Для молодых людей всегда важен внешний фактор, «оболочка». Они хотят, чтобы спортивная одежда была «крутой». Одежда в «Zasport» отвечает всем требованиям и любителей, и профессионалов», — отметил Руслан Хабибов в разговоре с корреспондентом «РБ».

Он напомнил, что в 2024 году Башкортостан примет форум «Россия — спортивная держава», где фабрика и компания «Zasport» наверняка проведут свою презентацию: показ продукции и спортивной экипировки.

Специальным гостем магазина стал олимпийский чемпион, шорт-трекист Семен Елистратов. Он провел для всех покупателей фотосессию и рассказал, что лично оценил одежду бренда: с прошлого года носит олимпийскую куртку «почти не снимая. Она очень практичная, качественная, легко стирается. Для спортсменов главное в одежде — функциональность, а задача брендов — сделать ее еще и эстетичной, что, вижу, удалось», — отметил Семен Елистратов.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.