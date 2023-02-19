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Как и где в Уфе будут встречать Масленицу

Масленица пройдет во всех районах Уфы. Кульминация древнего праздника – 25 и 26 февраля.

Как и где в Уфе будут встречать Масленицу
Как и где в Уфе будут встречать Масленицу

25 февраля народные гуляния начнутся в 11 часов на площади им. С. Орджоникидзе, в 12 часов – на площадке Республиканского центра иппотерапии, в парке культуры и отдыха «Кашкадан» и на площади у Нагаевского дома культуры.  В 15 часов конкурсно-игровая программа «Эх Масленица, да ты красавица!» стартует у Дома культуры «Заря» в поселке Новые Черкассы.

26 февраля в 11 часов народные гуляния начнутся у Дома культуры в селе Федоровка Калининского района. В 12 часов жителей и гостей города приглашают в парк культуры и отдыха «Демский» и парк им. И. Якутова, стадион «Водник», на площадь перед Искинским домом культуры и Домом культуры «Ядкарь». В 13 часов праздничная масленичная программа начнется в парке «Первомайский».

В 12 часов на набережной реки Белой начнется общегородской праздник «Широкая Масленица». Здесь можно будет увидеть концертно-игровые программы «Тещины вечерки», «Золовкины посиделки», «Прощенный день».

Уфимцы смогут поучаствовать в розыгрышах призов и подарков, угоститься блинами, чаем и сладостями. В прикладной мастерской любой желающий сможет принять участие в создании чучела зимы из соломы.

Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Справка

Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной, или Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.

Фото из архива Александра ГАВРИЛОВА.

Как и где в Уфе будут встречать Масленицу
Как и где в Уфе будут встречать Масленицу
Как и где в Уфе будут встречать Масленицу
Автор:Надежда РОМАНОВА
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