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Вчера, 13:30

Здание Союза писателей Башкортостана – в ужасном состоянии: Радий Хабиров

Сегодня, 13 февраля, на оперативном совещании правительства глава региона Радий Хабиров поручил срочно приступить к ремонту здания Союза писателей Башкортостана на улице Коммунистической в Уфе.

Здание Союза писателей Башкортостана – в ужасном состоянии: Радий Хабиров
Здание Союза писателей Башкортостана – в ужасном состоянии: Радий Хабиров

Об «ужасном состоянии» исторического здания в центре столицы глава узнал на встрече с новым председателем Союза писателей Башкортостана Айгизом Баймухаметовым. Тот поведал Радию Хабирову, что писатели там даже не собирают правление – крыша течет, туда невозможно зайти.

«Мы сделаем хороший ремонт, обновим фасад, крышу, внутренние помещения. Начинайте работать, минфину я поручение дал», – сказал на оперативке руководитель Башкирии министру культуры Амине Шафиковой.

Радий Хабиров напомнил, что здание было передано Союзу писателей еще в 1984 году по решению первого секретаря обкома КПСС Мидхата Шакирова. С тех пор там никогда не делался ремонт.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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