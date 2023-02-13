Здание Союза писателей Башкортостана – в ужасном состоянии: Радий Хабиров

Об «ужасном состоянии» исторического здания в центре столицы глава узнал на встрече с новым председателем Союза писателей Башкортостана Айгизом Баймухаметовым. Тот поведал Радию Хабирову, что писатели там даже не собирают правление – крыша течет, туда невозможно зайти.

«Мы сделаем хороший ремонт, обновим фасад, крышу, внутренние помещения. Начинайте работать, минфину я поручение дал», – сказал на оперативке руководитель Башкирии министру культуры Амине Шафиковой.

Радий Хабиров напомнил, что здание было передано Союзу писателей еще в 1984 году по решению первого секретаря обкома КПСС Мидхата Шакирова. С тех пор там никогда не делался ремонт.

Фото из открытых источников.