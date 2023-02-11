В Уфе появится по две тематические аллеи в каждом районе

А к своему 450-летию Уфа станет настоящим городом-садом: к этой дате в городе собираются посадить 45 тысяч крупномерных деревьев и кустарников.

«Задача амбициозная, но достижимая. Важно укреплять нашу позицию «зеленого» мегаполиса России», — отметил Ратмир Мавлиев.

За минувший год в рамках акций «Зеленая Башкирия» в столице региона высадили почти 7 тысяч деревьев и более 19 тысяч кустарников. Заложена 41 аллея с высадкой порядка 1,5 тысячи различных деревьев, в том числе декоративных. При этом акцент делался именно на крупномеры.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.