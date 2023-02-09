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Сегодня, 16:51

В Уфе полностью заменят фонари

В Уфе поменяют 47 тысяч светильников, сообщил глава администрации  столицы Ратмир Мавлиев.

В Уфе полностью заменят фонари
В Уфе полностью заменят фонари

Полная замена освещения позволит добиться 60-процентной экономии. Причем, сэкономленными средствами можно будет рассчитаться с подрядчиком.

Особенность энергосервисного контракта, который мэрия накануне подписала, как раз и состоит в том, что сначала инвестор вкладывает средства, а затем муниципалитет за счет экономии осуществляет расчеты с подрядчиком.

Затраты на уличное энергосберегающее освещение составят более 1,1 миллиарда рублей, сказал выступивший на заседании горсовета Ратмир Мавлиев. Но «город станет уютнее и безопаснее. Переходим на белый яркий свет».

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

В Уфе полностью заменят фонари
В Уфе полностью заменят фонари
В Уфе полностью заменят фонари
В Уфе полностью заменят фонари
В Уфе полностью заменят фонари
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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