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Вчера, 17:28

В Уфе снесут квартал аварийных домов

В Башкирии заключен первый договор на комплексное развитие.

В Уфе снесут квартал аварийных домов
В Уфе снесут квартал аварийных домов

Квартал в Уфе, ограниченный улицами Вологодская, Суворова, Уссурийская и Орджоникидзе, будет преобразован благодаря программе комплексного развития. Первой очередью здесь снесут жилые дома и построят две многоэтажки – на 16 и 20 этажей, сообщает пресс-служба правительства РБ. Вторая очередь предусматривает строительство остальных жилых домов.

Также на территории квартала планируется построить игровые, и спортивные площадки с использованием современных материалов.

В стадии подготовки находится еще один проект комплексной жилой застройки в Уфе. Это квартал между улицами Интернациональная, Нежинская, Маяковского, Победы и территорией Городской клинической больницы № 13.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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