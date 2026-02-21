Джеффри Монсон приветствовал участников турнира к Дню защитника Отечества

На церемонии открытия турнира участников приветствовал депутат Госсобрания — Курултая Джеффри Монсон. Он отметил, что любительские турниры пропагандируют спорт, объединяют культуры и поколения, способствуют воспитания патриотизма.

Турнир открылся товарищеским матчем ветеранов футбола 60+, в котором победу одержала команда «Бодрячок». В детском турнире «Северное сияние Junior Cup» лучшей оказалась команда футбольного клуба «Алмаз».

В основном турнире участвовали команды «Шурави», «Юрюзань» и «Галле». В их состав вошли госслужащие, депутаты, представители правоохранительных органов, ветераны боевых действий, в том числе участники СВО.

По итогам турнира первое место занял клуб «Галле», второе — «Юрюзань», третье — «Шурави».

Всем командам вручены памятные кубки и грамоты.