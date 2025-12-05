«Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс»

Уфимцы с первых минут показали красивый комбинационный хоккей, когда их скоростные атаки вынудили казанцев думать больше об обороне. Было опасение, что как и в предыдущих матчах, юлаевцы по ходу встречи отдадут инициативу сопернику. Но этого не произошло, хозяева льда до последних минут оставались и «хозяевами» игры. Сочетание скорости и точности неожиданных передач пришлось по душе и зрителям. Многие из которых признали, что эта игра «СЮ» была одной из лучших, если не лучшей в нынешнем чемпионате.

И голы уфимцы забивали один красивее другого. Самой эффектной была, пожалуй, шайба, заброшенная Ремпалом в большинстве. Из своей зоны форвард самолично промчался к чужим воротам, попутно обыграв двоих соперников, а затем обхитрив и голкипера «Ак Барса».

Вообще хозяева четыре раза имели численное преимущество, и трижды его реализовали. Дважды гроссмейстерскими пасами отличился Жаровский, когда нападающим оставалось только аккуратно подставить клюшку под мчащуюся по льду шайбу. Да и в равенстве комбинация получилась на загляденье, эффектное исполнение «стенки» Пименовым и Ремпалом сразу поставило в тупик пытавшихся опекать их казанцев.

Вообще Шелдон поучаствовал в каждом голе «СЮ», выйдя на стабильный набор более 1 очка за матч. Наконец-то у юлаевцнв пошло большинство, в последних встречах они не раз добивались побед благодаря удачному розыгрышу «лишнего». Да и настрой команды был виден невооруженным глазом: например, получив повреждения у бортов, почти сразу нашли в себе силы выйти на лед и Панин, и Алалыкин.

Порой уфимцы грешили неточностями в передачах, причем весьма символически: Панин отдал шайбу точно на клюшку Хмелевскому, а Жаровский - бывшему юлаевцу Пустозерову. Но пронесло.

Не обошлось без проблем только в конце первого периода, когда шайба от перекладины отскочила прямо на клюшку тому же Хмелевскому – так казанцы смоли забить свой единственный гол. Тревожный момент возник при счете 3:1 за 2,5 минуты до окончания поединка. Гости отпраздновали было еще одно взятие ворот, но тренеры «СЮ» потребовали видеопросмотра эпизода. Повтор показал, что Фальковский улегся на щиток голкиперу «СЮ» Вязовому и помешал тому сыграть как надо. Так что гол был отменен и приблизиться в счете к уфимцам у «Ак Барса» не получилось.

Сразу после этого эпизода казанцы выпустили на лед экстра-хоккеиста, но все кончилось тем, что только ценой удаления на Сучкове они смоли избежать взятия своих ворот. Впрочем, в меньшинстве «Ак Барс» продержался всего 19 секунд, так что справедливость, можно сказать, была восстановлена. После чего в дело вступили уже зрители, организовав на «Уфа-арене» традиционную победную волну.

«Салават Юлаев» - «Ак Барс» (Казань) – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Шайбы: 1:0 – Ремпал (Пименов, Сучков, 07.21), 1:1 – Хмелевский (Карпухин, Пустозеров, 28.09), 2:1 – Ремпал (Алалыкин, Кулик, 31.31, бол.), 3:1 – Броссо (Жаровский, Ремпал, 34.58, бол.), 4:1 – Родуолд (Жаровский, Ремпал, 58.13, бол.).

Фото: скриншот трансляции.