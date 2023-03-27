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Вчера, 20:46

«Толпар» проиграл команде Омска серию плей-офф МХЛ

Хоккеисты уфимского «Толпара» дважды уступили на своем льду «Омским Ястребам» со счетом – 4:5 и 2:3 и таким образом потерпели поражение в серии ¼ финала Кубка МХЛ с результатом 1-3.

«Толпар» проиграл команде Омска серию плей-офф МХЛ
«Толпар» проиграл команде Омска серию плей-офф МХЛ

Уфимские матчи в чем-то оказались похожи по развитию сюжета. В обеих встречах гостям удавались ударные отрезки, после которых они выходили вперед в счете. Сначала это была середина второго периода, а затем стартовая двадцатиминутка. Несмотря на все усилия, окончательно догнать соперника хозяевам так и не удавалось.

– Поговорили с командой после игры. Претензия в последней игре одна – провалили первый период. Дали фору 0:3. Героически спасали ситуацию, создали много моментов, но подвело исполнительское мастерство. Несмотря ни на что, дали бой в этой серии. Сегодня можно сказать, что мастерство соперника выше, реализация решающих бросков после передач лучше. Мы причину видим в завершении атак. В целом прошли сезон ровно, без спадов. Так что руки не упускаем, будем работать, - сказал по окончании серии старший тренер «Толпара» Владимир Потапов.

«Толпар» – «Омские ястребы» - 4:5 (0:1, 4:4, 0:0). Голы: 0:1 (00:42) – Рейнгардт; 1:1 (22:12) – Галиев; 2:1 (25:10) – Бабенко; 2:2 (28:54) – Мирошниченко; 2:3 (30:20) – Холодилин; 2:4 (32:32) – Гуляев (бол.); 3:4 (35:51) – Бабенко (Пермяков, Рубцов, бол.); 4:4 (36:59) – Кадыров (Ахсянов, бол.); 4:5 (39:56) – Рейнгардт.

«Толпар» – «Омские ястребы» - 2:3 (0:3, 2:0, 0:0). Голы: 0:1 (09:23) – Леука (бол.); 0:2 (18:46) – Трикозов; 0:3 (19:40) – Рейнгардт (бол.); 1:3 (27:53) – Шарифьянов (Цулыгин, бол.); 2:3 (34:16) – Шарифьянов (Галиев).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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