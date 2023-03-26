«Торос» выбыл из борьбы за Кубок ВХЛ

В дебюте встречи гости обменялись голами в большинстве, но затем хозяева начали склонять игру в свою сторону. Они завершили взятием ворот несколько своих атак, после чего на площадке стали накаляться страсти. Это, с одной стороны, помешало «Торосу» оказать давление на ворота соперника, а с другой позволило хозяевам методично наращивать преимущество в счете. Отсюда и убедительная победа «Сокола».

- Мы неплохо начали, старались гнуть свою линию, на протяжении всей серии играли активно. Но пропустили голы, а потом уже начали отыгрываться, побежали вперед и, конечно, наткнулись на контратаки. Так вышло, что соперник наказал нас голами. Потом в конце игры были удаления, надо сказать объективные. Здесь не на кого пенять. В целом скажу так: парнями мы очень довольны. Да, конечно, по сегодняшней игре есть вопросы. Но на протяжении всей серии ребята бились, пластались, верили. Сделаем выводы. Наши игроки получили колоссальный опыт, будем двигаться дальше, - сказал по окончании матча и.о. главного тренера «Тороса» Владимир Гусев.

«Сокол» - «Торос» - 6:1 (2:1, 2:0, 2:0). Шайбы: 0:1 (04:24) - Варлов (Аймурзин, Каменев, бол.), 1:1 (07:13) - Князев (бол.), 2:1 (18:07) – Белов, 3:1 (25:57) – Скворцов, 4:1 (26:26) – Цыбин, 5:1 (42:53) – Кожухов, 6:1 (53:26) - Скворцов (бол.).