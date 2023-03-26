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Сегодня, 16:31

Хоккеистки «Агидели» уступили во втором матче финала Кубка ЖХЛ «Динамо-Неве»

Хоккеистки уфимской «Агидели» проиграли на своем льду в овертайме второй матч финала Женской хоккейной лиги команде «Динамо-Нева» из С-Петербурга со счетом - 1:2. Счет в серии стал равным 1-1.

Хоккеистки «Агидели» уступили во втором матче финала Кубка ЖХЛ «Динамо-Неве»
Хоккеистки «Агидели» уступили во втором матче финала Кубка ЖХЛ «Динамо-Неве»

Весь матч прошел в равной борьбе. А судьба встречи решилась в овертайме, который протекал в формате 3 на 3. Уже на первой минуте дополнительного времени Братищева оказалась после своевременной передачи практически 1 на 1 с голкипером «Агидели» Пруговой и эффектно на противоходе обыграла стража ворот уфимской команды.

– Мы провели две неплохие игры, в обоих матчах создавали моменты. Вчера их реализовали. Сегодня тоже была достойная игра, просто не использовали свои шансы. В овертайме все решила одна ошибка. Девочки – молодцы, играли правильно. Хотели все решить в основное время, где-то подключались рискованно к атаке. Тем не менее, успевали вернуться в оборону. Без активной игры сложно побеждать, мы старались играть в активный хоккей и создавать моменты, – прокомментировал уфимские матчи старший тренер «Агидели Валерий Давлетшин.

«Агидель» - «Динамо-Нева» - 1:2 ОТ ((0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Голы: 1:0 (21:10) – Маркова (Тюрина); 1:1 (34:32) – Глухарева (Болгарева, Вафина); 1:2 (60:43) – Братищева (Кадирова).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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