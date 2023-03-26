Хоккеистки «Агидель» начали финал плей-офф с победы

Два стартовых периода гости аккуратно играли в обороне и не давали уфимкам шанса добиться успеха. Однако в заключительной двадцатиминутке активность хозяек принесла свои плоды. Они наконец-то вышли вперед в счете, после чего несколько раз поймали раскрывшихся соперниц на контратаках и уверенно довели матч до выигрыша. Напомним, что финальная серия будет продолжаться до трех побед одной из команд.

– Очень много готовились к финалу, разбирали нюансы своей игры, ошибки. Мы, наверное, никогда прежде так много не занимались анализом. Первые два периода играли кость в кость, потом забили заслуженные голы. И еще у нас было время отдохнуть, восстановиться эмоционально, это было важно для нас, - сказала после игры нападающий «Агидели» Илона Маркова.

«Агидель» (Уфа) – «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) – 4:0 (0:0, 0:0, 4:0). Голы: 1:0 (41:53) – Шибанова (Маркова, Лучникова); 2:0 (48:47) – Дубей (Маркова, Зубкова); 3:0 (52:38) – Сосина (Махмутова, Коржакова); 4:0 (57:42) – Дубей (Махмутова, Сосина).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».