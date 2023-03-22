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Сегодня, 22:01

Хоккеисты «Толпара» потерпели разгромное поражение в Омске

В первом матче ¼ плей-офф Кубка МХЛ хоккеисты уфимского «Толпара» в Омске проиграли «Омским Ястребам» со счетом – 0:5.

Хоккеисты «Толпара» потерпели разгромное поражение в Омске
Хоккеисты «Толпара» потерпели разгромное поражение в Омске

В первой половине встречи гости успешно противостояли атакам омичей. Но стоило хозяевам реализовать численное большинство, как оборона уфимцев стала давать трещины. «Ястербы» еще до второго перерыва увеличили разрыв в счете, а в заключительном отрезке встречи игра по сути шла в одни ворота.

Это был первый матч между командами, «Омские Ястребы» теперь повели в серии 1-0.

«Омские Ястребы» (Омск) – «Толпар» (Уфа) – 5:0 (0:0, 2:0, 3:0). Голы: 1:0 (25:43) — Леука (Трикозов, Малов, бол.); 2:0 (28:13) — Заикин (Голоднюк, Ромакер); 3:0 (48:08) — Мурылев (Хворов); 4:0 (54:58) — Голоднюк (Филатьев); 5:0 (56:56) — Малов (Трикозов, Власенко).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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