Хоккеисты «Тороса» проиграли пятый матч серии плей-офф «Соколу»

Игра началась с атак красноярцев, причем атак результативных. Уже к первому перерыву они вышли вперед с отрывом в две шайбы. Середина встречи получилась прямо противоположной. Нефтекамцы не позволили сопернику спокойно сыграть на удержание счета и сравняли результат. Однако гости развить успех не сумели, они снова оказались в роли отыгрывающихся и только при игре 5 на 3 смогли свести основное время встречи вничью. В овертайме, как и в третьем периоде, «Соколу» потребовалось всего 1,5 минуты, чтобы добиться успеха.

- Овертайм - это игра, когда решающий бросок приносит победу и все заканчивается. До этого мы всегда вели в серии, теперь наша очередь сравнивать счет. Будем готовиться к домашней игре 23 марта, - сказал после матча и.о. главного тренера «Тороса» Владимир Гусев.

«Сокол» (Красноярск) – «Торос» (Нефтекамск) - 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0). Голы: 1:0 – Кожухов Ю. (Кожухов И., Скворцов, 13.16), 2:0 – Коротких (Белов, 14.20), 1:2 – Черный (Коренев, 27.17), 2:2 – Скориков (Мамкин, Манин, 28.52), 3:2 – Гиздатуллин (Белов, 41.33), 3:3 – Аймурзин (Ремов, Мясищев, 51.00, б. бол), 4:3 – Слепец (Коротких, 61.34).