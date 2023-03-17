«Агидель» из Уфы вышла в финал Кубка ЖХЛ

Полуфинальную серию плей-офф до двух побед одной из команд соперницы начали в Нижнем Новгороде. Этот матч стал самым результативным. Уфимки после двух периодов уступали, но в третьем показали характер и переломили игру. Матчи в Уфе были похожи друг на друга и завершились с одинаковым футбольным счетом – 1:0. Обе команды старались играть от обороны, и голевых моментов создавали мало. Только в первой встрече сильнее были нижегородские хоккеистки, а в решающем противостоянии – уфимки. Здесь отличилась Ольга Сосина, технично завершившая выход один на один с голкипером торпедовской команды.

В итоге «Агидель» в пятый в своей истории поборется в финале за главный трофей сезона. Напомним, что уфимки три раза становились обладателями Кубка ЖХЛ. Их соперником в финале станет победитель пары «Динамо-Нева» - «Бирюса» (Красноярск), здесь после двух матчей у каждого из клубов по одной победе.

«Торпедо» (Н. Новгород) – «Агидель» (Уфа) – 2:3 (0:0, 1:0, 1:3). Голы: 1:0 (33:21) – Фаляхова (Прокопенко); 1:1 (41:33) – Маркова (Печникова); 1:2 (51:34) – Сосина (Махмутова); 2:2 (54:29) – Прокопенко (Фаляхова, бол.); 2:3 (57:01) – Баталова (Сосина).

«Агидель» – «Торпедо» – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Гол: 0:1 (36:49) – Гончаренко (Прокопенко).

«Агидель» – «Торпедо» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Гол: 1:0 (04:58) – Сосина (Роднова, Свиридова).