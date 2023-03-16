Уфимский «Толпар» вышел в четвертьфинал Кубка МХЛ

Все три периода хозяева владели инициативой и постоянно наращивали свое преимущество в счете. У уфимцев получались атаки и на «пятачке» ворот противника, и за счет точных дальних бросков. При этом толпаровцы удачно действовали и в большинстве, дважды успешно разыграв «лишнего».

– Понимали, что сопернику отступать некуда, надо было здорово начать. Получилось сразу забить хорошие голы. Дальше пытались действовать грамотно, и нам удалось победить по принципу: порядок бьет класс, - сказал по окончании серии старший тренер «Толпара» Владимир Потапов.

«Толпар» (Уфа) – «Стальные лисы» (Магнитогорск) - 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). Голы: 1:0 (03:19) – Горшков (Рубцов); 2:0 (04:18) – Шарифьянов (Колесников, Филиппов); 3:0 (24:14) – Никитин (Переседов, Пермяков); 4:0 (35:35) – Кадыров (Ахсянов, бол.); 5:0 (44:44) – Горшков (Галиев, бол.); 5:1 (59:16) – Кузнецов (Грасс); 6:1 (59:59) – Сидоров (Рубцов).