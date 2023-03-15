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Спорт
Сегодня, 16:34

В Башкирию прибыл замминистра спорта России

В Уфе с визитом находится заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. Развитие спортивной инфраструктуры в республике, подготовка к масштабным состязаниям стали главными темами на встрече с Радием Хабировым, сообщает пресс-служба главы РБ.

В Башкирию прибыл замминистра спорта России
В Башкирию прибыл замминистра спорта России

Встреча состоялась накануне первого заседания оргкомитета Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования пройдут в Уфе летом.

«Это важное мероприятие. В республике развитая спортивная инфраструктура, и для нас большая честь принимать такие масштабные соревнования», - отметил глава республики.

Также в планах Одеса Байсултанова – знакомство с новым физкультурно-оздоровительным комплексом в Бураевском районе.

«Отрадно, что в сельском районе открывается такой современный спорткомплекс, - отметил замминистра спорта РФ. - В рамках беспрецедентного санкционного давления, которое испытывает российский спорт, в первую очередь надо развивать региональную спортивную инфраструктуру».

Фото пресс-службы главы РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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