«Торос» из Нефтекамска упустил победу в матче плей-офф с «Соколом»

Игра началась удачно для нефтекамцев, они быстро реализовали большинство, после чего провели красивую многоходовую голевую комбинацию. Однако затем пришел черед хозяев использовать численное преимущество, что в общем-то и определило исход поединка. Счет в серии стал равным 1-1.

- С такой дисциплиной матчи в плей-офф не выигрываются. Цена удаления очень велика. Будем разбираться, и готовиться к следующему матчу, - был краток по окончании встречи и.о. главного тренера «Тороса» Владимир Гусев.

«Сокол» (Красноярск) – «Торос» - 4:3 (2:2, 1:0, 1:1). Голы: 0:1 – Мясищев (Комаров, 01.11, бол.), 0:2 – Черный (Коренев, Каменев, 10.18), 1:2 – Минеев (Потехин, Князев, 15.32, бол.) 2:2 – Скворцов (Потехин, Князев, 17.04, бол.), 3:2 – Князев (Потехин, Попов, 24.22), 3:3 – Лапшин (Каменев, Комаров, 45.14, бол.), 4:3 – Майоров (Князев, Минеев, 52.34, бол.).