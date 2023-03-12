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Сегодня, 21:45

«Торос» выиграл первый матч плей-офф у «Сокола»

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» в первом матче ¼ финала Кубка Петрова ВХЛ победили в Красноярске «Сокол» со счетом – 2:1.

«Торос» выиграл первый матч плей-офф у «Сокола»
«Торос» выиграл первый матч плей-офф у «Сокола»

Первый период прошел в равной борьбе, но затем гости заработали несколько удалений, за что и поплатились голом. Однако постепенно игра все больше стала перемещаться в зону хозяев льда, которые сами начали раз за разом ошибаться или нарушать правила. Так при выходе один на один с вратарем Козлов сравнял результат, а затем гости успешно реализовали численное преимущество.

- Было слишком много удалений у обеих команд, преимущество имели и мы, и соперник. К сожалению, нам не удалось забросить при игре «5 на 3», но забили «5 на 4». Хорошо, что выиграли, но это, как говорится, лишь первый шаг, - сказал по окончании встречи и.о. главного тренера «Тороса» Владимир Гусев.

«Сокол» (Красноярск) – «Торос» - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Голы: 1:0 – Князев (Минеев, 19.26, бол.), 1:1 – Козлов (29.49), 1:2 – Варлов (Ремов, Мясищев, 44.12, бол.).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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