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Сегодня, 20:27

«Толпар» на равных идет в плей-офф с командой Магнитогорска

Хоккеисты уфимского молодежного «Толпара» стартовые матчи серии плей-офф провели в Магнитогорске со «Стальными Лисами». В первой игре уфимцы победили в овертайме – 3:2, во второй уступили – 1:4. Таким образом, счет в серии 1-1.

«Толпар» на равных идет в плей-офф с командой Магнитогорска
«Толпар» на равных идет в плей-офф с командой Магнитогорска

В первой встрече инициативой владели хозяева. Они быстро открыли счет, но потом прозевали контратаку уфимцев. В заключительной двадцатиминутке соперники ждали друг от друга ошибок и дождались. У магнитогорцев атака завершилась дальним точным броском, а толпаровцы успешно разыграли «лишнего». В численном большинстве уфимцы забросили и решающую шайбу.

С преимуществом гостей прошел и стартовый период ответной встречи. Но затем хозяева включили прессинг, сами удачно действовали в большинстве и не оставили толпаровцам шансов на выигрыш. Следующие два матча серии плей-офф, которая продолжится до трех побед одной из команд, пройдут в Уфе.

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Толпар» (Уфа) – 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1). Голы: 1:0 (02:27) – Рыбин; 1:1 (28:21) – Галиев (Бабенко, Кадыров); 2:1 (45:19) – Рыбин; 2:2 (56:57) – Ахсямов (Пермяков, Переседов, бол.); 2:3 (63:52) – Бабенко (Галиев, бол.).

«Стальные лисы» — «Толпар» – 4:1 (0:1, 4:0, 0:0). Голы: 0:1 (12:22) – Рубцов (Кадыров, Пермяков, бол.); 1:1 (21:14) – Кузнецов; 2:1 (27:44) – Зимин (бол.); 3:1 (32:14) – Козлов (бол.); 4:1 (35:05) – Рыбин.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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