В Башкирии появился еще один ФОК

В нем располагаются просторный спортзал, современные душевые кабинки, медкабинет, буфет, но самое главное – 25-метровый бассейн на четыре дорожки.

Объект строился с 2018 года, в свое время по ряду причин стройку приостановили, а сегодня ФОК сдан в эксплуатацию.

На торжественную церемонию открытия прибыли заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, депутат Госдумы Рима Баталова, депутат Госсобрания – Курултая РБ Рустем Ахунов и исполнительный директор федерации волейбола РБ Сергей Кирпичников.

