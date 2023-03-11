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Сегодня, 19:18

В Башкирии появился еще один ФОК

В селе Шаран состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса.  

В Башкирии появился еще один ФОК
В Башкирии появился еще один ФОК

В нем располагаются просторный спортзал, современные душевые кабинки, медкабинет, буфет, но самое главное – 25-метровый бассейн на четыре дорожки.

Объект строился с 2018 года, в свое время по ряду причин стройку приостановили, а сегодня ФОК сдан в эксплуатацию.

На торжественную церемонию открытия прибыли заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, депутат Госдумы Рима Баталова, депутат Госсобрания – Курултая РБ Рустем Ахунов и исполнительный директор федерации волейбола РБ Сергей Кирпичников.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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