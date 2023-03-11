«Салават Юлаев» проиграл серию плей-оф «Адмиралу»

На шестой матч «Салават Юлаев» вышел без игроков основного состава Кадейкина, Дроздова и Хо-Сэнга, так что тренеры «СЮ» провели заметные перестановки в звеньях нападения. Встреча, ка и прошлая игра, начались с неприятностей для юлаевцев. Только тогда уфимцы пропускали голы, а на этот раз заработали два удаления. Отсидевшись в обороне, гости игру выровняли, а затем в большинстве блеснул индивидуальным мастерством Хмелевский. Он вырулил из-за ворот «Адмирала» и отправил шайбу низом в дальний от голкипера угол.

Середина встречи прошла с преимуществом клуба из Владивостока. Гости снова заработали два удаления и много времени провели в защите. После чего произошел эпизод, позволивший хозяевам восстановить равновесие. Мухамадуллин из-за собственных ворот послал шайбу вдоль бортика, ее у синей линии перехватил Шэн и без раздумий нанес бросок, который пришелся как раз в ближнюю «девятку». Голкипер «СЮ» этот выпад явно прозевал. Вскоре хоккеисты из Владивостока вышли вперед, для них удачно сложилась борьба на «пятачке» уфимцев.

Заключительный отрезок встречи начался с атак юлаевцев, который привел к успеху. И вновь Хмелевский применил похожий прием при взятии ворот, но на сей раз поразил ближний угол. Могли гости еще раз добиться успеха при розыгрыше численного большинства, но последний точный бросок у них не получился. А затем для «СЮ» началась череда неприятностей. За симуляцию получил штраф Сучков, а затем хозяева удачно подловили соперника на пересменке, перехватив шайбу. В результате Берлев оказался первым на добивании, отправив юлаевцев на «каникулы».

«Адмирал» - «Салават Юлаев» - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Шайбы: 0:1 – Хмелевский (16.37, бол.), 1:1 – Шэн (29.41), 2:1 – Емец (33.11), 2:2 - Хмелевский (Башкиров, 45.57), 3:2 - Берлев (Емец, 57.21).