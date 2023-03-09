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Вчера, 18:55

В Башкирии прошел чемпионат МВД России по боксу

В Башкирии завершился чемпионат МВД России среди территориальных органов и образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии прошел чемпионат МВД России по боксу
В Башкирии прошел чемпионат МВД России по боксу

В соревнованиях участвовали около 300 спортсменов в составе команд из территориальных органов МВД России и 15 образовательных организаций, а также управлений на транспорте. В командном зачете образовательных организаций победителями стали спортсмены Санкт-Петербургского университета МВД России. В общекомандном зачете среди территориальных органов МВД России по 2 группе первое место у спортсменов из Владимирской области, в 1 группе – у спортсменов из МВД по Республике Башкортостан.

Почетным гостем торжественной церемонии закрытия турнира стал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров — председатель попечительского совета Федерации бокса республики. Он отметил, что этим видом спорта сегодня в регионе занимаются более 8 тысяч человек и напомнил, что Федерации бокса Башкирии по итогам прошлого года признана лучшей в стране.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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