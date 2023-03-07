«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Адмиралом»

Весь матч прошел в равной и вязкой борьбе, где соперники создали мало моментов для того, чтобы забить гол. Хозяева 3 раза играли в большинстве, но даже в эти отрезки практически не угрожали воротам юлаевцев. У гостей в первом звене атаки вновь играл Хо-Сэнг, но это сочетание было мало заметно на льду. Кулемин оказался во втором составе - и оно выглядело, пожалуй, самым опасным у уфимцев.

А шайбу сотворила третья пятерка уфимцев. Дроздов сделал передачу на левый фланг на Башкирова, тот проехал за воротами «Адмирала» и сделал еще один пас – на сей раз под синюю линию на Панина. Который бросил вроде бы и не сильно, но точно. Тем более что оказавшийся на «пятачке» Пименов удачно закрыл обзор голкиперу владивостокцев.

Возможно, счет мог быть и крупнее, но юлаевцы слишком часто в атаках вязли у бортов, тянули с передачами и теряли темп атаки. Впрочем, их соперник тоже не отличался креативностью в атаке, и опасных моментов во владениях Ежова было еще меньше.

«Адмирал» - «Салават Юлаев» - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Шайба: Панин (Башкиров, Дроздов, 54.08).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».