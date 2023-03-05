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«Агидель» из Уфы вышла в полуфинал Женской хоккейной лиги

Хоккеистки уфимской «Агидели» в ¼ финала Кубка ЖХЛ дважды победили команду «МСМО 7.62» из Воскресенска – 2:0 и 4:2. Таким образом, уфимки пробились в полуфинал соревнований.

«Агидель» из Уфы вышла в полуфинал Женской хоккейной лиги
«Агидель» из Уфы вышла в полуфинал Женской хоккейной лиги

Первая встреча прошла в Подмосковье и отличалась упорной борьбой. У каждой из команд были шансы добиться успеха, но в итоге это лучше получилось у гостей. Видимо, этот результат успокоил девушек из «Агидели», и к середине ответной встречи в Уфе хозяйки льда проигрывали с отрывом в две шайбы. Однако вторую половину поединка уфимки провели очень собранно и в итоге одержали еще одну победу.

- В первой игре соперник дал нам бой, моментов было много, у них неплохо сыграл вратарь. С нашей стороны мы реализовали два гола в первом матче, и во второй встрече нанесли больше бросков. Было много удалений, игровая дисциплина немного хромала. Особенно в конце второго матча, когда пришлось понервничать при игре 4 на 6. Девочки молодцы, выстояли и даже забили гол, - прокомментировал матчи старший тренер «Агидели» Валерий Давлетшин.

«МСМО 7.62» (Воскресенск) – «Агидель» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Голы: 0:1 (11:47) – Свиридова (Дубей); 0:2 (46:10) – Коржакова (Роднова, Сосина).

«Агидель» – «МСМО 7.62» – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). Голы: 0:1 (16:22) – Давлетшина (Ландырева, Дрындина); 0:2 (24:02) – Ширшова (Позднякова, Гришина); 1:2 (29:53) – Роднова (Сосина, Коржакова, бол.); 2:2 (35:40) – Коржакова (Махмутова, Роднова); 3:2 (57:33) – Маркова (Тюрина, Шибанова); 4:2 (59:32) – Коржакова (п.в., мен.).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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